L'ULTIMA ANTARTIDE DI MESSNER E FUCHS - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Sono passati appena 31

anni da quando raccontai in esclusiva per RADIO RAI UNO le fasi di una eccezionale traversata antartica , in tandem, compiuta da Reinhold Messner e Arved Fuchs. All’alba del 15 marzo del 1990, quando Reinhold si collegò con me, nello studio di Via Asiago, l’impatto emotivo fu davvero straordinario e gli stessi programmi ne furono sconvolti, sforando di mezzora e invadendo con la mia Onda Verde la Radio Anch’io di Gianni Bisiak. Quel giorno gli italiani si dettero un ideale appuntamento alla Baia di Ross per entrare nella storia e comprendere che la formazione dell’uomo è avvenuta camminando nel tempo, verso il futuro, sfidandone ogni avversità.