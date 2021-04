Latina: tre arresti a Cisterna per una faida familiare - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A Cisterna di Latina, la Polizia di Stato ha eseguito sabato tre misure cautelari, disposte dal Tribunale del Riesame di Roma.

Si tratta di tre fratelli – due uomini ed una donna – che sono tra i protagonisti di un aspro conflitto familiare con un’altra famiglia del posto.

Lo scorso anno furono diversi gli episodi di violenza, minacce, danneggiamenti e risse tra i due gruppi, sfociati in una vera e propria spedizione punitiva nel mese di luglio da parte degli odierni arrestati presso l’abitazione dei “rivali”, in cui comparve anche una pistola successivamente rinvenuta dai poliziotti del locale Commissariato P.S. a seguito di una perquisizione.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Claudio De Lazzaro della Procura di Latina, hanno portato alla custodia in carcere per i due fratelli ed all’obbligo di firma per la sorella.

Per due dei componenti della famiglia rivale – denunciati in stato di libertà – il Questore di Latina ha emesso tre misure di prevenzione, un Avviso Orale e due cd. Daspo Willy che vieteranno loro la frequentazione di locali pubblici.