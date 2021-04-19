IL FORO E L'OBELISCO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

19 APRILE 2015
DA QUESTA STORIA DELLA PRESIDENTE BOLDRINI E DELL’OBELISCO, MI SENTO DIRETTAMENTE CHIAMATO IN CAUSA. DICIAMO CHE IL PROBLEMA IDEOLOGICO FU SUPERATO GIA’ NEL 1996/97 A LIVELLO ISTITUZIONALE E QUINDI I SUSSURRI E LE GRIDA DI QUESTI GIORNI SONO FUORI TEMPO E FUORI LUOGO. MA COME ANDARONO I FATTI ? DOVETE SAPERE CHE, NATO NEL 1941 E ABITANTE NEI PRESSI DEL FORO ITALICO, QUANDO ANCORA TUTTI LO CONOSCEVANO COME “MUSSOLINI”, IO ANDAVO A FARE LA GUERRA DEI BOTTONI E INIZIAVO LE PRIME CORSE TRA LA CASA DELLE ARMI E LO STADIO DEI MARMI, ANDANDO A SBIRCIARE OGNI TANTO LA “VENERE”, CHE IGNUDA SE NE STAVA SOLA SOLETTA TRA I CESPUGLI DI FRONTE ALLO STADIO DEL TENNIS. GLI AMERICANI, CHE NEL 1944 AVEVANO ISTALLATO IL LORO QUARTIER GENERALE IN QUELLA OASI SPORTIVA SOTTO MONTE MARIO E IL COMANDO PROPRIO NELLA SEDE DELLA EX ACCADEMIA DI EDUCAZIONE FISICA, OGGI PALAZZO “ACCA”, SEDE DEL CONI E DELLO IUSM, EVITARONO LA DISTRUZIONE DI QUELLO CHE OGGI E’ UN UNICUM DELLA STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELLO SPORT DEL NOVECENTO NEL MONDO, SEDE ELETTIVA DELLA XVII OLIMPIADE NEL 1960. GLI STESSI AMERICANI COPRIRONO IL GRANDE DIPINTO DI LUIGI MONTANARINI, L’APOTEOSI DEL FASCISMO, CHE CAMPEGGIAVA E CAMPEGGIA SU UNO DEI DUE LATI CORTI DEL SALONE D’ONORE, DIFRONTE AL TRIONFO DI CESARE AUGUSTO (SEMPRE DI MONTANARINI) E LE GRANDI SCENE GINNICHE DIPINTE SUI LATI LUNGHI DA ANGELO CANEVARI. NEL 1950, IL PALAZZO ACCA DIVENNE ALBERGO PER IL PELLEGRINI DELL’ANNO SANTO E SOLTANTO DAL 1952 SEDE DEL CONI. DUNQUE, DAL 1944, LA SCENA MADRE DELLA STORIA FASCISTA AL FORO ITALICO ERA CELATA, MA SALVA, DIETRO UN ENORME PANNEGGIO VERDE. ALL’INIZIO DEGLI ANNI SETTANTA SI FECERO DEI LAVORI NEL SALONE E IL TITOLARE DELL’IMPRESA SI LIMITO’ A METTERMI UNA PULCE NELL’ORECCHIO. SOLTANTO NEL MARZO DEL 1996, IN OCCASIONE DI UN ALTRO INTERVENTO MANUTENTIVO, TROVAI PER CASO UNA PORTA APERTA: GLI OPERAI AVEVANO COMPLETAMENTE DISVELATO LA PARETE MISTERIOSA E NELLA PENOMBRA MI TROVAI DI FRONTE ALL’INCREDIBILE, ALLA CONFERMA DELLA VERITA’ STORICA, ANTICIPATAMI CON UNA SOFFIATA QUINDICI ANNI PRIMA. LUI, IL DUCE, SVETTAVA SUI GERARCHI, CIRCONDATO DAI FASCI DI COMBATTIMENTO, SI RIVOLGEVA AD UNA MOLTITUDINE DI VIVI E DI MORTI, ASSEMBRATI IN UNA SORTA DI GIUDIZIO UNIVERSALE, ME COMPRESO, ALLIBITO, SENZA PAROLE. SEMBRAVA PROPRIO CHE LUI, L’ANTICO TITOLARE DEL PALAZZO E DEL FORO, RECLAMASSE PER IL TORTO SUBITO DA OLTRE MEZZO SECOLO E CHE CHIEDESSE GIUSTIZIA A NOI SPORTIVI, FRUITORI IRRICONOSCENTI DELL’EREDITA’. IO, MIO MALGRADO, MI SENTII IN DOVERE DI DARE UNA RISPOSTA. MI MISI ALLA MACCHINA DA SCRIVERE E BUTTAI GIU’ UN PEZZO PER “PRESENZA NUOVA”, IL MENSILE DELL’AICS, DI CUI AVEVO ASSUNTO LA DIREZIONE RESPONSABILE. IL TITOLO “LA FOGLIA DI FICO DEL CONI” FECE COLPO E IL “CORRIERE DELLO SPORT” RIPRESE CON ENFASI LA NOTIZIA, CON GRANDE SORPRESA DEL PRESIDENTE PESCANTE E DEL MINISTRO DEI BENI CULTURALI CON DELEGA ALLO SPORT, VELTRONI. DI LI A POCO ARRIVARONO AL PALAZZO GLI ISPETTORI MINISTERIALI E DELLA SOVRAINTENDENZA. IN BASE AL RAPPORTO, VELTRONI, CHE ERA ANCHE IL VICE DI PRODI ALLA PCM, DISPOSE L’IMMEDIATO REASTAURO E LA RESTITUZIONE AL MONDO DELL’OPERA DI MONTANARINI, CHE NEL 1997 ERA ANCORA VIVO E CHE INTERDETTO DA TANTO CLAMORE AFFERMO’: “NON HO MAI DATO UN SIGNIFICATO ECCESSIVO A QUEST’OPERA, AVEVO PENSATO DI MANTENERLA NELL’ANONIMATO O DI FIRMARLA PROVOCATORIAMENTE CON IL NOME DEL MIO PORTINAIO!”. ESATTAMENTE QUELLO CHE AVEVANO FATTO GLI ORGANIZZATORI DEL PREMIO “OSCAR” A LOS ANGELES…