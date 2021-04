Fratelli d’Italia: Intervento civico contro il degrado a Villa Paganini - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Dopo le tante segnalazioni dei residenti di fronte all’inerzia del Comune di Roma, abbiamo effettuato un’azione civica insieme ai cittadini, ripristinando una parte del muro di cinta di Villa Paganini deturpata da scritte e immagini offensive” hanno dichiarato Holljwer Paolo e Sandra Bertucci consiglieri di Fratelli d’Italia nel municipio 2 e Stefano Erbaggi ed Alessandra Consorti del direttivo romano di Fdi . “Villa Paganini rappresenta uno dei gioielli verdi del nostro territorio ma da troppo tempo e’ abbandonata e degradata, come del resto altre ville e parchi della zona, per colpa dell’incapacità amministrativa della Giunta Raggi e della giunta municipale Del Bello“ “È inconcepibile che un area verde di pregio all’interno della quale è inserita anche una scuola dell’infanzia comunale versi in questo stato di degrado, oggetto di continui atti di vandalismo. Chiediamo all’amministrazione interventi urgenti per il ripristino del laghetto, la cura dell’area verde e la messa in sicurezza dei manufatti pericolanti presenti nell’area che rappresentano un pericolo per i bambini che usufruiscono del parco. Quella di oggi è solo il primo di una serie di interventi che, insieme ai cittadini, metteremo in atto per restituire decoro e sicurezza agli spazi verdi pubblici del nostro territorio, sopperendo alle mancanze e al lassismo ingiustificabile dell’amministrazione comunale e locale.” Concludono gli esponenti di Fratelli d’Italia.