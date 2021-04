MOLLARE MAI !!! - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Sono passati 61 anni da quando ho iniziato il mio percorso da dirigente sportivo e di giornalista. Ne sono trascorsi 16 da quando ho avuto l’onore e l’onere di assumere la presidenza del Comitato Nazionale Italiano Fair Play. Paradossalmente, ho vissuto la mia esperienza di vertice all’Associazione Italiana Cultura e Sport e alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, per quarant’anni del secolo scorso, in un clima tosto, fatto di sacrifici e successi, di sconfitte, ma anche di vittorie, di delusioni, ma anche di risarcitori riconoscimenti. Con l’avvento degli anni Duemila, devo ammettere, è avvenuta una sorta di ossidazione del sistema. Si è persa la necessaria lucidità per capire che il cambiamento non è un nemico da respingere a prescindere, come il cambiare per cambiare può essere cosa senza senso. Siamo tutti sulla stessa barca, ma ci sono incongruenze che lasciano pensare. Questo lungo periodo di pandemia, che abbiamo in parte alle spalle, ma che continuiamo a vivere e che non supereremo a breve per decreto, ci sta insegnando che egocentrismo ed egoismo, arroganza e sindrome di onnipotenza, da chiunque esercitati, portano soltanto alla desolazione, all’offuscamento dei fondamentali valori del merito, che devono ispirare la collettività e in primis una espressione essenziale della socialità e della cultura popolare, come quella dello sport.