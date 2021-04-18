 DAL DIGITALE, L'OBLIO CALLIGRAFICO - L'Eco Del Litorale | Notizie online


Nota del direttore

DAL DIGITALE, L’OBLIO CALLIGRAFICO

Ruggero Alcanterini
Pubblicato il

COME GIA’ SUCCEDE PER LA CARTA STAMPATA, SOPRAGGIUNGERA’ L’OBLIO DELLO SCRIVANO, MAGARI PICCCOLO E FIORENTINO. IL DIGITALE, SU CUI SI INVESTONO RISORSE A NON FINIRE, AVRA’ EFFETTI DEVASTANTI, COME CAPITATO CON LA PERVERSA ECONOMIA DEL PETROLIO, SINO ALLA TRASMUTAZIONE LETALE IN PLASTICA. QUANDO NON SAREMO PIU’ CAPACI DI SCRIVERE E DISEGNARE, PERSONALIZZANDO LE NOSTRE ESPRESSIONI DI PENSIERO, TUTTO SARA’ UNICO E OMOLOGATO DALLE INTELLIGENZE ARTIFICIALI. ALLORA CI ACCORGEREMO DI AVER PERDUTO ANCHE L’ULTIMO PARADISO RIMASTO, QUELLO DELLA NOSTRA FANTASIA.

OBLIO CALLIGRAFICO

Scarica articolo in formato PDF


Tag:


Top

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi