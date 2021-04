DAL DIGITALE, L'OBLIO CALLIGRAFICO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

COME GIA’ SUCCEDE PER LA CARTA STAMPATA, SOPRAGGIUNGERA’ L’OBLIO DELLO SCRIVANO, MAGARI PICCCOLO E FIORENTINO. IL DIGITALE, SU CUI SI INVESTONO RISORSE A NON FINIRE, AVRA’ EFFETTI DEVASTANTI, COME CAPITATO CON LA PERVERSA ECONOMIA DEL PETROLIO, SINO ALLA TRASMUTAZIONE LETALE IN PLASTICA. QUANDO NON SAREMO PIU’ CAPACI DI SCRIVERE E DISEGNARE, PERSONALIZZANDO LE NOSTRE ESPRESSIONI DI PENSIERO, TUTTO SARA’ UNICO E OMOLOGATO DALLE INTELLIGENZE ARTIFICIALI. ALLORA CI ACCORGEREMO DI AVER PERDUTO ANCHE L’ULTIMO PARADISO RIMASTO, QUELLO DELLA NOSTRA FANTASIA.