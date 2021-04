17 APRILE 2010 –

IL CONVEGNO “DONNE E SPORT” CON IL COMITATO PARI OPPORTUNITA’ DEL LAZIO E’ ANDATO BENISSIMO. ABBIAMO FESTEGGIATO, ASCOLTATO E PREMIATO UNA GRANDE DONNA E CAMPIONESSA DI SCHERMA COME IRENE CAMBER . IL COMITATO POTREBBE TRASFORMARE L’INIZIATIVA IN FORUM PERMANENTE E ADOTTARE LA “VENERE DEL FORO ITALICO” COME SIMBOLO DELLE PARI OPPORTUNITA’ NELLO SPORT.