PAOLO ROSI, IL PUGILE E IL DRAMMATURGO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

LA GIORNATA DI IERI DEDICATA A PAOLO ROSI CI HA RIPROPOSTO UN PERSONAGGIO DALLE TANTE QUALITA’ E SICURAMENTE DI FAIR PLAY. OLTRE AL RUGBY E ALL’ATLETICA, PAOLO SI ERA DEDICATO MOLTO ALLA BOXE O SE PREFERITE AL PUGILATO, QUINDI ALLA RIVISITAZIONE INGLESE DELL’ANTICA DISCIPLINA OLIMPICA, COSI FORTE NELLE SUE CONNOTAZIONI ESTETICHE E COSI’ D’IMPATTO SULL’IMMAGINARIO COLLETTIVO, DA ISPIRARE ARTISTI E SCRITTORI INSUPERABILI COME LISIPPO, UMBERTO BOCCIONI, BERTOLT BRECHT E TANTI ALTRI. COME SAPETE, HO INCENTRATO IL MIO RAPPORTO CON LO SPORT CON UNA CHIAVE DI LETTURA, CHE LO VEDE COME ELEMENTO INSCINDIBILE DELLA CULTURA POPOLARE NEL MONDO, TANTO DA GENERARE -PER QUELLO CHE MI COINVOLGE E RIGUARDA- MOVIMENTI DEDICATI COME L’ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT (AICS) E L’INTERNATIONAL SPORT AND CULTURE ASSOCIATION (ISCA) DI CUI RICORRE QUEST’ANNO IL VENTENNALE DELLA FONDAZIONE. MA RIMANENDO AL PUGILATO, PRENDO SPUNTO DAL VOLUME 3266 DELLA MIA PASSIONE CONDIVISA CON PIERINO MENNEA : SI TRATTA DI “TEATRO E BOXE” DI FRANCO RUFFINI (IL MULINO – 1994) CHE CI RICORDA COME INESORABILMENTE MOLTI DEI GRANDI PROTAGONISTI DI QUESTA AFFASCINANTE DURA DISCIPLINA ABBIANO AVUTO RUOLO ANCHE NEL TEATRO, PIUTTOSTO CHE NEL CINEMA O ADDIRITTURA COME AUTORI. ETIENNE DECROUX, INVENTORE DEL MIMO MODERNO, RICONOSCEVA IN GEORGES CARPENTIER “L’UOMO ORCHIDEA”, STRAORDINARIO CAMPIONE DAI WELTER AI MASSIMI, IL CONNUBIO TRA FEROCIA E FRAGILITA’; BRECHT, NEL GIGANTE MEDIOMASSIMO PAUL SAMSON-KORNER, UN PERSONAGGIO GRANDIOSO, TANTO DA ELEGGERLO A SUO COLLABORATORE LETTERARIO; EJZENSTEJN INIZIAVA LA SUA ESPERIENZA TEATRALE CON UN LAVORO CHE PORTAVA IL RING SUL PALCOSCENICO. IL MOVIMENTO “FUTURISTA” DI MARINETTI SI DICHIARAVA FIGLIO DELLA BOXE E LO STESSO BERTOLT CONSIDERAVA: “LA PREVIDENZA E’ LA MADRE DEL K.O.”. VOGLIO DUNQUE ONORARE ULTERIORMENTE LA MEMORIA DI UN AMICO COME PAOLO ROSI, DA ME FREQUENTATO A BORDO PISTA E A BORDO RING (QUANDO FACEVO IL SECONDO AD ALFREDO BERRA E ROBERTO FAZI PER LA GAZZETTA DELLO SPORT) E AL PALASPORT VOLAVANO SCARPE E SUPPLI’ (DOPO I K.O. DI SANDRO MAZZINGHI CON NINO BENVENUTI E DI FRANCESCO DE PICCOLI CON WAYNE BETHEA). PER QUESTO AGGIUNGO IMMAGINI ELOQUENTI COME QUELLE DELL’IMMORTALE CAMPIONE CARPENTIER, DEL MERAVIGLIOSO PUGILE DELLE TERME DI COSTANTINO (OPERA BRONZEA DEL QUARTO SECOLO A.C. ATTRIBUITA A LISIPPO) RINVENUTO MIRACOLOSAMENTE INTATTO ALLE PENDICI DEL QUIRINALE NEL 1885, DELLO STESSO BERTOLT BRECHT CON IL SUO AMATO MEDIOMASSIMO PAUL SAMSON-KORNER E INFINE DEL PUGILE DI UMBERTO BOCCIONI, NON A CASO SULLA COPERTINA DELLA RIVISTA “TEATRO FUTURISTA SINTETICO”, DEL 1916.