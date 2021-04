BENEMERITE ASSEMBLEE SPORTIVE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

16 aprile 2009 – Due giorni fa si è svolta in Sala Giunta al Foro Italico l’Assemblea delle Associazioni Benemerite e dopo un “parere pro veritate”- per consentire il voto a chi sembrava non potesse votare – ed una lunga attesa di presidenti convocati nei piani alti per una “pausa di riflessione”, si è finalmente passati al vaglio dell’urna. Alla fine è risultato eletto Mauro Checcoli con 11 voti, contro i miei 7.

Mi consola l’aspetto morale, lo “scripta manent”, perchè avevo mandato ai Presidenti delle Benemerite e del CONI, Petrucci, la mia lettera di candidatura accompagnata da due pagine di programma di lavoro… Programma che dovrebbe funzionare da pungolo per il collega Checcoli.

Comunque sia andata, forse è stato un successo, perché forse abbiamo fatto capire al Palazzo, che i valori certi ed aggiunti dello sport non rimangono tutti assopiti in un angolo… Il problema è il relativo livello d’attenzione dei nostri interlocutori, che non ci ascoltano abbastanza e la rappresentatività sostanzialmente negata per le Benemerite, che sono 19 con un solo membro di Consiglio Nazionale.

Diciamo che forse sono entrato in gara da papa e magari sono stato costretto ad uscirne da cardinale… Pazienza ! Onestamente, il mio obiettivo era e rimane quello di fare in modo che sia conferita la giusta dignità al ruolo che compete alle Associazioni Benemerite dello Sport, riconosciute del CONI.