RICOMINCIANDO DAL FAIR PLAY - L'Eco Del Litorale | Notizie online

(14 APRILE 2017) RICOMINCIANDO DAL FAIR PLAY – LA PASQUA DEL 2017 COINCIDEVA

CON L’INIZIO DI UN NUOVO QUADRIENNIO OLIMPICO, DI UN IMPEGNO STRAORDINARIO PER LA PROMOZIONE DEI VALORI ETICI, RICOMINCIANDO PROPRIO DAL FAIR PLAY. IL 23 DI FEBBRAIO, NELLO STADIO DI DOMIZIANO, IL 12 DI MARZO AD ALGHERO , IL 10 DI APRILE NEL LICEO VIRGILIO DI ROMA E IL GIORNO DOPO NELL’ASSEMBLEA DELLE “BENEMERITE” AL C.O.N.I., CON IL C.N.I.F.P. , ABBIAMO DETERMINATO UNO STRAORDINARIO START UP PER UNA NUOVA FASE, QUELLA IN CUI VOGLIAMO COGLIERE FINO IN FONDO QUEI RISULTATI CHE LA NOSTRA COLLETTIVITA’ E’ IN GRADO E MERITA DI CONSEGUIRE. SUPERSUPERAUGURI A TUTTI !!!