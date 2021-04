LO SPORT, NEL SEGNO DI ZAULI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

HO IL PENSIERO FISSO RIVOLTO A COLORO CHE HANNO AVUTO RUOLO E MERITI OGGETTIVI, NON SEMPRE ADEGUATAMENTE RICONOSCIUTI O DIVENUTI OBSOLETI. UN, SE NON PER CERTI ASPETTI IL, PERSONAGGIO CHIAVE DI QUESTO SCENARIO DEL MIO VISSUTO E’ BRUNO ZAULI, CHE HO AVUTO LA FORTUNA DI CONOSCERE E FREQUENTARE TRA IL 1961 E IL 1963. DIREI TROPPO POCO E TARDI, SOPRATTUTTO PERCHE’ LUI SAREBBE MORTO A GROSSETO IL 7 DICEMBRE DEL ’63, QUALCHE GIORNO PRIMA DEL SUO SESSANTUNESIMO COMPLEANNO. A DISTANZA DI DECENNI, CONTINUO A CHIEDERMI QUANTO AVREBBE POTUTO FARE DI PIU’ PER IL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO, CHE DOPO LA SUA DIPARTITA HA VISSUTO PER UN PO’ DI RENDITA, MA POI NON HA TROVATO QUELLA VENA RIFORMATRICE E INNOVATRICE INDISPENSABILE PER MANTENERE IL PASSO CON L’INESORABILE EVOLUZIONE ED INVOLUZIONE DELLA NOSTRA SOCIETA’ CIVILE. L’ARGOMENTO E’ TALMENTE VASTO E COMPLESSO, CHE AVREMO MODO DI RAGIONARCI SU PER UN BEL PO’. INTANTO OGGI, VOGLIO COLLEGARE LUI, UNO DELL’ATLETICA IMPRESTATO ALLA MEDICINA, AL GIORNALISMO E AL CALCIO, ARTEFICE DELLA RIVOLUZIONE ATTRAVERSO I CAMPI SCUOLA, DI CUI ANCORA IL SISTEMA CONTINUA A VIVERE DI UNA SIGNIFICATIVA RENDITA, ANCHE AD EPISODI CHE HANNO SEGNATO L’IMMAGINARIO COLLETTIVO E LA STORIA DEL COSTUME DEL NOSTRO PAESE E DEL MONDO. COME PENSATE CHE SIA STATO POSSIBILE PER L’ITALIA OTTENERE L’ORGANIZZAZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI A ROMA NEL 1960, NEL PIENO DI UN PESANTE DOPOGUERRA E A FRONTE DEL DAZIO DA PAGARE ALLE NAZIONI VINCITRICI ? EBBENE, PRIMA ANCORA CHE QUELLE DI GIULIO ONESTI, STRATEGICHE IN CAMPO NAZIONALE, VALSERO LE STRAORDINARIE RELAZIONI INTERNAZIONALI DI ZAULI, VERTICE INDISCUSSO DELL’ATLETICA IN CAMPO EUROPEO E MOLTO INFLUENTE IN QUELLO MONDIALE. AGGIUNGO CHE L’AFFIDAMENTO DI UN TALENTO ALLO STATO PURO, COME QUELLO DI LIVIO BERRUTI, A PEPPINO RUSSO, FU UN’ALTRA DELLE SUE INTUIZIONI, COME QUELLA DELLA CHIAMATA A ROMA DI UN SEMINATORE STRAORDINARIO COME ALFREDO BERRA. COLGO L’OCCASIONE, INTANTO PER RICORDARE LUI, IL PROF. GIUSEPPE RUSSO CON LA DIVISA DELL’ACCADEMIA DI EDUCAZIONE FISICA, BERRUTI VINCITORE OLIMPICO E BERRUTI A FORMIA CON PIERINO MENNEA, FELICI, INSIEME PER UN IDEALE PASSAGGIO DI TESTIMONE, PROPRIO COME AVREBBE VOLUTO L’IDEATORE DELLA SCUOLA NAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA, APPUNTO IL NOSTRO BRUNO ZAULI…