CON FAIR PLAY, MUSEALIZZIAMO GLI EUROPEI DEL CALCIO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

IN QUESTO MOMENTO DI GRANDE ATTENZIONE AI PROBLEMI DI FONDO GENERATI DALLA PANDEMIA DA COVID19, ASSURGE A NOTIZIA LA DECISIONE DEL GOVERNO E DELLA SOTTOSEGRETARIA ALLO SPORT, VALENTINA VEZZALI, DI DARE RISPOSTA POSITIVA PER CONSENTIRE LA RIPARTENZA NON SOLTANTO SIMBOLI CA DEL PAESE, ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIONE A ROMA DEL CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO. OGGI SI SVOLGE ANCHE L’ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI BENEMERITE PER ELEGGERE IL RAPPRESENTANTE NEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI – SEMPRE IL 14 APRILE, COME AVVENNE NEL 2009 – E A COMPROVA DELLA EFFICENZA FUNZIONALE DI QUESTO SETTORE DELLA COMPLESSA MACCHINA SPORTIVA, IL COMITATO NAZIONALE ITALIANO FAIR PLAY CON L’INTERNATIONAL FOOTBALL MUSEUM, VOLUTO DAL CONSIGLIERE NAZIONALE RENATO MARIOTTI, METTE PRONTAMENTE IN CAMPO UNA SUPER SPECIALE MOSTRA STORICA DEDICATA. QUESTO CONFERMA CHE NULLA CAPITA PER CASO E CHE LE RISORSE DELLA FASCIA ETICA E CULTURALE DELL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO, QUELLE GESTITE DAL VOLONTARIATO VIRTUOSO, NON VANNO SOTTACIUTE O SOTTOVALUTATE, ANZI. CHAPEAU AGLI AMICI DI LORETO APRUTINO, CENTRO OPEROSO E RICCO DI STORIA E CULTURA, CAMPIONE DELL’AGROALIMENTARE DI QUALITA’, GENEROSI ASSERTORI DEI VALORI LEGATI ALLA MEMORIA SPORTIVA E APPUNTO AL FAIR PLAY DELLE “BENEMERITE” DELLO SPORT ITALIANO.

UEFA EURO 2020 a LORETO APRUTINO….. venerdi 11 giugno 2021 avranno inizio a Roma gli europei di calcio. La Nazionale Italiana incontrerà nel primo girone la Turchia, Svizzera e Galles. A Loreto Aprutino verrà allestita la più grande ed unica mostra sulla storia degli europei di calcio con l’esposizione di palloni scarpini giornali biglietti maglie e altri cimeli originali di tutte le partite giocate dalla Nazionale Italiana nelle competizioni dal 1927 al 2020. Comitato Nazionale Italiano Fair Play Roma UEFA EURO 2020 Comune di Loreto Aprutino fondazione – S.S. LAURETUM