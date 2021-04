Città Metropolitana Roma, completati i lavori all'istituto "Einstein-Bachelet" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Sono terminati i lavori all’istituto “Einstein – Bachelet”. L’intervento ha interessato la messa in sicurezza e la ristrutturazione della palestra della scuola e delle aree esterne al plesso scolastico. Con l’investimento di oltre 300 mila euro siamo riusciti a mettere a norma l’ascensore della scuola acquistandone uno nuovo. L’impermealizzazione del terrazzo della scuola e della palestra eviterà in futuro infiltrazioni, che avevano causato danni ingenti alle strutture. Infine sono state tinteggiate le aule e gli ambienti interni alla scuola. Questo restyling agevolerà anche le società sportive che usufruiscono della convenzione con la CMRC per l’utilizzo delle palestre. È uno dei tanti interventi programmati di cui si stanno concretizzando gli investimenti che abbiamo nel corso di questi ultimi anni pianificato”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Citta’ metropolitana di Roma e Delegata alle scuole