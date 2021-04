LA FANTASIA E L’AVVENTURA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Care ragazze e ragazzi, più che la noia fu la fantasia a spingermi verso ordinarie e straordinarie avventure in ogni latitudine. Sì, anche se mi chiamo Emilio e come il mio amico occulto, Ruggero, amo fuggire e nascondermi nelle immaginifiche pluviali, trasformare la mia normalità con qualche ritocco, una pajetta, un turbante, lo sguardo. Lo sguardo? Beh sì, giusto quello eviscerante, che t’aspetti da un ardito pugnace malesiano o da un beffardo strafottente incallito filibustiere, Corsaro di un colore a scelta, Nero o Rosso, all’esplorazione del Continente misterioso australe o proiettato nel Duemila, alle prese con i pellerossa o le Pantere di Algeri, piuttosto che con alieni o il Leone di Damasco, oppure con la Tigre di Mompracem… Allora? Cosa c’è da indugiare, agite, datevi una mossa ! Azionate le leve del cervello e fiondatevi dove più vi piace. Oggi è o no il giorno deputato alla tradizionale evasione? Dunque fuggite nei meandri delle vostre meningi, pensate a Jolanda, la figlia del Corsaro, a Lady Marianna, ai Tigrotti o ai Thugs, ma suvvia partite verso l’ignoto che è in voi, evadete dalla routine del Corona, addentratevi tra i gerani ed uccidete il Virus con la forza dei vostri neuroni!