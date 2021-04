CONI, LE VECCHIE BATTAGLIE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

(13 APRILE 2017)RICOMINCIAMO DAL FAIR PLAY – CONI AL PENULTIMO GIRO – APPUNTAMENTO PER ELEZIONI DI GIUNTA E PRESIDENTE FISSATO PER L’ 11 MAGGIO – Nella terza e ultima giornata di votazioni per il Consiglio Nazionale, sono stati eletti, ieri, i rappresentanti dei Delegati Provinciali, Giorgio Brandolin (Area Nord) 20 voti, Eugenio Giani (Area Centro) 21 voti, e Raffaele Sannicandro (Area Sud) 19 voti. Per i Comitati Regionali, usciti dall’urna Oreste Perri (Area Nord) con 8 voti, Domenico Ignozza (Area Centro) con 4 voti e Maurizio Basilio Condipodero (Area Sud) con 4 voti.