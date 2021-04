Anzio, Gualtiero Di Carlo è il nuovo assessore alle politiche ambientali e sanitarie - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nella giornata di oggi il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, ha conferito a Gualtiero Di Carlo, dimissionario dal ruolo di Consigliere Comunale, l’importante incarico di Assessore alle politiche ambientali e sanitarie (controllo della gestione R.S.U. – tutela risorse ambientali – manutenzioni parchi, giardini e patrimonio vegetale – randagismo – manutenzione ambientale e sanitaria).

“In questa seconda parte del mandato, come Amministrazione, – dichiara il Sindaco, Candido De Angelis – saremo impegnati per assicurare alla Città un servizio di igiene ambientale ottimale ed efficiente. Sono certo di poter contare sull’esperienza di Gualtiero Di Carlo, al quale auguro buon lavoro e sul suo positivo contributo per mantenere gli standard ambientali che ci vedono come l’unica Città Bandiera Blu e Bandiera Verde della Provincia di Roma”.

L’Assessore Gualtiero Di Carlo, al termine dell’incontro con il Sindaco, ha affermato: “Ringrazio Candido De Angelis per la fiducia che ha sempre dimostrato sulla mia persona, cercherò di ripagarla lavorando sodo per migliorare la vita dei miei concittadini e proseguire nell’azione di riqualificazione del nostro territorio. Veniamo da un lungo periodo di emergenza sanitaria ed economica, che prosegue tuttora, al quale abbiamo il dovere di reagire impegnandoci per una Città pulita, ordinata e soprattutto al passo con i tempi, alla vigilia di una stagione estiva che richiederà il massimo impegno di tutti”.

Nel prossimo Consiglio Comunale, in sostituzione di Gualtiero Di Carlo, subentrerà Amato Toti, che tornerà sugli scranni della massima Assise Cittadina.