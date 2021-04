MENNEA, ZAULI E LO SPORT NELLA SCUOLA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

DOPO LA LETTURA DELLA IMPORTANTE PRECISAZIONE DI ANGELO AUTORINO, CONTINUANDO A SCAVARE NEI MEANDRI DELLA MEMORIA, POSSIAMO COMPLETARE UN GIUSTO QUADRO DELLA FASE INIZIALE DEL “REALITY” SU PIERINO MENNEA. STANTE LE SCELTE DI VITA ED IL RUOLO FONDAMENTALE DEL PROF. AVV. ALBERTO AUTORINO, NON POSSO CHE RICHIAMARE L’ATTENZIONE SUL PADRE PUTATIVO DELLO SPORT E DELL’ATLETICA NELLA SCUOLA, BRUNO ZAULI. INFATTI, LA PASSIONE E LA PERVICACIA DI AUTORINO ERANO PECULIARITA’ STRAORDINARIE DI MOLTI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA E SPESSO DEGLI STESSI PRESIDI E VICE PRESIDI. IL QUEL PERIODO (1966 – 1970) MORTO ZAULI NEL 1963, SI DETERMINO’ LA STAFFETTA TRA CAMPIONATI / CRITERIA STUDENTESCHI E GIOCHI DELLA GIOVENTU’, TRA GRUPPI SPORTIVI SCOLASTICI E RAPPRESENTATIVE COMUNALI. PIETRO TROVO’ IN AUTORINO E RUGGIERO LATTANZIO, NEL G.S. DELL’ISTITUTO “CASSANDRO” E NELL’AVIS/AICS BARLETTA, QUELLO CHE ALTRI COME ME A ROMA TROVARONO IN ANNI PRECEDENTI IN PROBO ZAMAGNI E ARGANTE BATTAGLIA, IN ALFREDO BERRA PIUTTOSTO CHE IN PEPPINO TARTAGLIA, NEI G.S. DEL PARETO E DELL’ARMELLINI, NELL’UISP O NELLA LIBERTAS.

E’ IMPORTANTE RIVISITARE LA STORIA DELLO SPORT NELLA SCUOLA NEGLI ANNI CINQUANTA E SESSANTA, APPROFONDIRE LA FIGURA DI ZAULI , DELLE SUE INTUIZIONI E DELLA SUA OPERA, PER CAPIRE MEGLIO COSA FARE OGGI A FRONTE DI UNA CRISI EVIDENTE DI VALORI E DI SISTEMA. LE FOTO CHE VI PROPONGO RIGUARDANO SEMPRE QUEL PERIODO CHIAVE, QUANDO PIERINO VESTIVA LA MAGLIA DEL G.S. ” ISTITUTO TECNICO PER RAGIONIERI E GEOMETRI MICHELE CASSANDRO” E DELL’ AVIS/AICS BARLETTA …