SEMPRE SU PIETRO MENNEA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

(11 APRILE 2015) FINALMENTE HO SCIOLTO IL DILEMMA: IL PROF. LATTANZIO, PRIMO PRESIDENTE DI PIETRO, QUELLO DELL’AVIS BARLETTA, SI CHIAMAVA RUGGIERO E NON RUGGERO, COME ME. LA PRECISAZIONE MI VIENE DAL FIGLIO DEL MITICO PROF ALBERTO AUTORINO, AVVOCATO IMPRESTATO ALLA EDUCAZIONE FISICA O VICEVERSA, SCOPRITORE E PRIMO VERO MAESTRO DI SPORT E DI VITA, RICONOSCIUTO CON DEVOZIONE DALLO STESSO MENNEA. FINALMENTE, SEMPRE IN TEMA DI REALITY, ABBIAMO LA POSSIBILITA’ DI CONOSCERE IL VERO AUTORINO , DI CUI PIERINO HA RIPERCORSO LE ORME, DIVENENDO PRIMA DIPLOMATO ISEF E POI DOTTORE IL LEGGE E AVVOCATO. Le preziose testimonianze del figlio di Autorino, Angelo, così come del compagno di scuola di Pietro, Antonio D.N., sono del 2013/2014 e sono state raccolte dal quotidiano online BARLETTAVIVA. Io, alle chiarificatrici dichiarazioni, aggiungo le foto di Pietro con il suo “Professor” e di un vecchio ritaglio con l’articolo riguardante proprio il Memorial “Autorino”, che la “Freccia del Sud” volle organizzare allo Stadio “Vittorio Veneto” di Barletta, dopo aver pianto la morte del suo Maestro, nel 1982.