PIERO GABRIELLI E IL FAIR PLAY DEL RUGBY - L'Eco Del Litorale | Notizie online

(11 aprile 2011)

XV TORNEO PIERO GABRIELLI : minirugby

“LO SPORT DEL RUGBY COME INTEGRAZIONE”

, al quale parteciperanno i bambini under 6 – 8 – 10, si svolgerà domenica 8 maggio 2011, alle ore 9,00, presso il Campo della URC – Unione Rugby Capitolina, Via Flaminia 867 a Roma.

I promotori del torneo, Unione Rugby Capitolina Onlus, Associazione “Mille bambini a via Margutta Onlus” e Comitato Nazionale Italiano Fair Play , col patrocinio della FIR, quest’anno hanno voluto dare una significativa impronta al torneo per ricordare il grande campione di rugby: Piero Gabrielli.

La giornata è all’insegna della valorizzazione dello sport e in particolare del rugby come mezzo di integrazione e socializzazione per tutti i bambini .

” quest’anno, sul campo della Capitolina, sette bambini con Sindrome Down insieme ai loro compagni di squadra, si sfidano ogni sabato con entusiasmo e imparano a conoscersi e riconoscersi,