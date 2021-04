La Asl Roma 6 lancia l’App aziendale - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nasce l’App “Asl Roma 6” con l’obiettivo di essere sempre più vicini all’utenza e performanti nei servizi. L’App fa parte del progetto di digitalizzazione denominato “CONNECTOMA” avviato a gennaio che punta a rivoluzionare la sanità di domani rendendola digitale, smart e personalizzata.

“L’App è un primo importante passo per la nostra azienda – afferma il direttore generale Narciso Mostarda – ci consentirà di seguire il percorso di un familiare che si è recato in uno dei nostri pronto soccorsi direttamente da casa in perfetta sicurezza, evitando di sostare nelle sale di attesa e azzerando ogni possibile gap informativo con le famiglie. L’App inoltre consente di prenotare rapidamente un tampone e di avere informazioni sui servizi e sulle novità della nostra Asl”.

La sfida della trasformazione digitale dell’azienda inizia da qui, l’assistito è posto al centro e l’organizzazione diventa smart prendendo forma intorno a lui.