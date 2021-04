Ambiente, Progetto Ossigeno della Regione Lazio: l’idea del Comune di Lanuvio ammessa al finanziamento - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La Regione Lazio ha approvato le graduatorie del progetto ‘Ossigeno’ relative alla Manifestazione d’interesse per la selezione di progetti su aree pubbliche o ad uso pubblico finalizzati alla piantumazione di nuovi alberi e arbusti nel territorio della Regione Lazio’. Tra i progetti ammessi al finanziamento c’è anche il Comune di Lanuvio. E’ nostra volontà, dichiara l’Assessore all’Ambiente del Comune di Lanuvio Mario Di Pietro, rendere l’ambiente sempre più vivibile e a misura d’uomo , attuando politiche che puntano a contrastare il cambiamento climatico,compensare le emissioni di CO2 e proteggere la biodiversità. Soprattutto in un periodo difficile come questo, è necessario impegnarsi per favorire una svolta culturale a partire dalla valorizzazione del bene comune e dei luoghi in cui viviamo.