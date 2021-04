RICORDANDO GLI IPERBOREI DELLO SPORT - L'Eco Del Litorale | Notizie online

(9 APRILE 2015)

COME PROMESSO, VENGO ALLE NOTE TRISTI, QUELLE RIGUARDANTI LA DIPARTITA VERSO BOREA DI DUE AMICI DALLA VOCAZIONE DIVERSA, MA UNITI DALLA PASSIONE STRAORDINARIA PER L’ATLETICA. PARLO DI MARIO GULINELLI, CHE IERI HA RICEVUTO L’ESTREMO SALUTO DA TANTI AMICI RIUNITI AL CENTRO GIULIO ONESTI, ALL’ACQUA ACETOSA, IN ROMA E DI RENATO TAMMARO CHE, INVENTORE DELLA PASQUA DELL’ATLETA, SI E’ INVOLATO GIUSTO IL GIORNO DI PASQUA. L’UNO RAFFINATO PROFESSORE DI TECNICA, L’ALTRO ECCELLENTE DIRIGENTE DALLE MILLE RISORSE COMPORTAMENTALI. MARIO L’AVEVO CONOSCIUTO SULLA TERRA ROSSA DELLA FARNESINA , UNO DEI PROTAGONISTI DI “SENZA CENA”, IMPEGNATO TRA RINCORSE E BATTUTE CON IL “PROFETA” ALFREDO BERRA E L’ULTIMO DEI SALTATORI IN ALTO OLD STYLE, LEOPOLDO MARCOTULLIO, GIA’ RISORSA TECNICA FONDAMENTALE PER L’INTRAPRESA C.S.CAPITOLINO, C.P.A.L. (Centro Propaganda Atletica Leggera) QUINDI CLUB ATLETICO CENTRALE E CUS ROMA. RENATO, LO AVEVO CONOSCIUTO DOPO, QUANDO DALLA REDAZIONE ROMANA DE LA GAZZETTA DELLO SPORT, DAL 1962, SU INVITO DEL DIRETTORE GUALTIERO ZANETTI E POI DELLO STESSO ALFREDO BERRA, SEGUIVO LE VICENDE ATLETICHE DI LIVELLO, IN CUI MOLTI DELLA “RICCARDI”, SOCIETA’ DI PUNTA DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO, ERANO TRA LE STAR, MA SOPRATTUTTO POI, DAL 1970, QUANDO COMINCIAMMO AD ANDARE IN TRASFERTA INSIEME: impossibile dimenticare le zingarate con un personaggio splendido come era lui a Wroclaw, piuttosto che a Barcellona… Del resto, anche di Gulinelli ho ricordi “in trasferta”, come quando a Parigi, all’inizio degli Anni Ottanta, lo incontrai casualmente un tardo pomeriggio davanti a una caffetteria di Montmartre: cominciammo a parlare camminando in mezzo ad una gran folla e devo dire che la confusione era tale, tanto da intuire, più che capire, quello che ci stavamo dicendo… andammo avanti per un bel tratto di strada, poi, come per incanto ci perdemmo di vista, senza nemmeno salutarci, come è successo tra lunedì di Pasquetta e ieri, sotto il sole e ancora qualche refolo di tramontana, all’Acquacetosa.