Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a La Banda dei FuoriClasse: Venerdì 9 aprile, alle 15, su Rai Gulp - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Uno video saluto speciale del Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, caratterizzerà la puntata de “La banda dei fuoriclasse”, in onda oggi, venerdì 9 aprile, alle ore 15, su Rai Gulp.

Il Ministro Bianchi ha voluto inviare un saluto di incoraggiamento ai ragazzi e alle ragazze che seguono il programma di Rai Ragazzi, dall’inizio del lockdown aiuta gli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore con lezioni e video di tutte le discipline durante quest’anno scolastico molto complicato.

La puntata di venerdì 9, condotta come sempre da Mario Acampa, sarà dedicata ai numeri decimali con una lezione della maestra Silvia Castagna, e con l’atleta Marina Caironi, che spiegherà l’importanza di “un decimo” nello sport. La docente di storia Paola Regiani racconterà la storia della calcolatrice, mentre Jessica Redeghieri torna con la rubrica di coding.

Il programma è prodotto da Rai Ragazzi in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e va in onda ogni giorno in diretta dal Centro Rai di Torino.

I ragazzi possono scrivere alla redazione attraverso Instagram (@rai_gulp), Facebook (https://www.facebook.com/RaiGulp/) e Twitter (@RaiGulp).

Tutte le puntate e contenuti speciali sono disponibili su Rai Play.