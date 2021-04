Campidoglio, scuola dell'Infanzia di via Giglio riaprirà tra pochi giorni - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Roma Capitale conferma che nessuno è rimasto ferito né intossicato a seguito del principio di incendio sviluppatosi in alcuni locali della scuola dell’infanzia in via Maurizio Giglio 25.

Il principio di incendio, che ha coinvolto materiali cartacei in una zona del vecchio cantiere al secondo piano, dove non erano presenti bambini, è stato prontamente risolto dai Vigili del Fuoco, dopo che bambini e personale erano usciti in sicurezza e senza aver esalato alcun fumo.

Non ci sono stati danni rilevanti alla struttura, ad eccezione della rottura di due vetri resasi necessaria per facilitare l’esalazione dei fumi. Nel giro di pochi giorni, in base alle indicazioni dei Vigili del Fuoco, saranno effettuate le riparazioni e la struttura potrà riaprire regolarmente.