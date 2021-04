LA SALUTE DEGLI OVER 64 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Anche oggi giungono notizie sullo stile di vita degli italiani e sulle difficoltà incontrate soprattutto dagli anziani nel campo della prevenzione salute e delle cure, stante la carenza di mezzi e strutture. Si dice anche che soltanto un italiano su tre fa attività sportiva o comunque fisica, unico mezzo per ridurre l’incidenza di patologie, soprattutto in età avanzata. La promozione di una giusta cultura della salute passa inesorabilmente per lo sport, che non va visto soltanto come spettacolo o occasione agonistica mirata al podio. Potremmo avere comunque più medaglie e più salute, investendo nello sport piuttosto che nei letti d’ospedale. Comunque, prendiamola con buonumore, quello di classe che ci suggerisce il Maestro Benito Jacovitti…