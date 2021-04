FATTI DI SPORT - L'Eco Del Litorale | Notizie online

( 8 APRILE 2015 )

SOLE, PIOGGIA, FREDDO, SOLE FREDDO. Questa la sintesi del weekend pasquale, durante il quale la festa è stata innervata da notizie tristi ed inquietanti. Per quelle tristi, vi rimando a breve, al prossimo post. Per quelle inquietanti dedico due uova pasquali autentiche, artisticamente ispirate allo sport ovale, fair play per eccellenza, tanto per fare da contrappeso al baby torneo di calcio di Forte dei Marmi, dove genitori sugli spalti hanno contestato il colore della pelle di due ragazzini in campo e alla partita di campionato Roma – Napoli, durante la quale alcuni spettatori hanno accusato la madre di Ciro Esposito di voler speculare sulla morte del figlio, vittima della violenza generata sempre dal calcio, dentro e fuori degli stadi. Ieri mattina, il Segretario Generale del CONI, Roberto Fabbricini, ha emanato una circolare sulle buone prassi nello sport, con particolare attenzione alla integrazione e alla inclusione. Io credo che la inarrestabile deriva in atto, che spinge lo sport verso l’area delle cattive prassi, non è altro che la palese risultante di una gestione miope dell’educazione da parte dello Stato. L’organizzazione sportiva avrà pure i suoi limiti e le sue responsabilità, forse per badare troppo al risultato tecnico-agonistico di livello, piuttosto che al valore ed alla responsabilità sociale di chi promuove la pratica sportiva, ma ritengo che a monte ci sia sempre la responsabilità di chi compie le scelte fondamentali d’indirizzo e di governo per il Paese. Mi chiedo infine,se non sia giunto il momento di sanare una storica lacuna della nostra Costituzione, aggiungendo un articolo che riguardi il diritto di tutti i cittadini alla sana e corretta pratica dello sport…