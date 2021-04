Roma, alla manifestazione in piazza Montecitorio anche tanti imprenditori del litorale romano - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Alla manifestazione organizzata dai ristoratori in piazza Montecitorio contro le chiusure erano presenti anche tanti imprenditori del litorale romano che a più riprese hanno chiesto “risposte certe” sulle riaperture.

“La politica non si vede e allora non ci resta che manifestare la propria amarezza di fronte a chi, in questo momento storico, non ci rappresenta – dichiara Ernesto Parziale, proprietario della pizzeria Antico Grottino di Anzio – E’ più di un anno che viviamo una tragedia lavorativa senza precedenti, con tanti imprenditori in difficoltà che non riescono ad andare avanti a fine mese”.

“Durante la manifestazione, purtroppo, la tensione è salita – continua Ernesto Parziale – ma per fortuna dopo un’pò, si è ripristinato l’ordine pubblico. Noi abbiamo continuato a manifestare con toni pacifici, alcuni ristoratori sono restati addirittura fino a tardi. Speriamo che a breve si possa ritornare a vivere, chiediamo solo di lavorare, un diritto scritto nella Costituzione”.