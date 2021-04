Scuola. Campidoglio, al via iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2021-2022 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Al via da oggi le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico di Roma Capitale per l’anno 2021-2022. La domanda dovrà essere presentata in modalità on line, entro il 17 maggio.

Al servizio possono accedere gli alunni iscritti a scuole dell’infanzia capitoline e statali e a scuole statali primarie e secondarie di I grado, più scuole statali secondarie di II grado per gli alunni con disabilità.

Per eseguire le iscrizioni on line è necessario accedere con le proprie credenziali al sito di Roma Capitale e inserire, in modalità guidata, la domanda per il servizio di trasporto scolastico nella pagina dedicata. Conclusa la fase di iscrizione, chi ha fatto richiesta potrà verificare, sempre on line, l’accoglimento dell’istanza.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici Trasporto dei Municipi di residenza, i cui recapiti sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, e all’URP del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici inviando una mail all’indirizzo urpscuola@comune.roma.it.

Le informazioni complete sono sul sito di Roma Capitale: