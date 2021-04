Lazio, Corrotti (Lega): "Verificare presenza Covid su tutti i mezzi pubblici regionali, presentata interrogazione" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“A seguito di un controllo da parte dei Nas, il contenimento epidemico sui mezzi pubblici romani è un fallimento e mette in allarme i numerosi utenti che quotidianamente sono obbligati ad usufruire del servizio: maniglie di apertura delle vetture, pulsanti di chiamata del fermata, barre di sostengo dei passeggeri e poggiatesta si sono rivelati, a seguito di tamponi, dei veri e proprio conduttori positivi di Covid-19. Una situazione inaccettabile di mancanza di igiene che mette in pericolo tutti coloro costretti a prendere quotidianamente i mezzi di trasporto pubblico, in cui spesso sono assenti o non correttamente funzionanti gli erogatori di gel disinfettante. Per questo, ho presentato oggi una interrogazione regionale per chiedere un immediato controllo anche su tutti i mezzi regionali, non possiamo permetterci ulteriori errori che possono rivelarsi letali per il nostro territorio e per chi ci vive: lasciar circolare liberamente il virus sui mezzi di trasporto pubblico è un affronto a tutti quei commercianti che da mesi attendono la riapertura di tutte le attività.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio