Ardea, Cari-Capolei: “Centrodestra unito per tornare al governo della città” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Stiamo lavorando affinché il centrodestra possa presentare una candidatura unitaria alle prossime elezioni al comune di Ardea. Sappiamo, perché lo abbiamo già riscontrato in altre realtà, che questa è la formula giusta per tornare al governo della città”, lo comunicano in una nota congiunta Vincenzo Cari, commissario straordinario di Forza Italia per il Comune di Ardea, già assessore all’Urbanistica e vicesindaco della città, e Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio.

“Ardea – si legge – è un territorio su cui puntiamo molto e nel quale, nel recente passato, il centrodestra ha portato a termine opere importanti, dimostrando di lavorare bene nell’interesse della comunità”.

“Forza Italia avrà un ruolo fondamentale all’interno della coalizione – sottolineano – stiamo lavorando per rinnovare il partito affinché torni a essere un grande laboratorio di idee, attrattivo per i giovani che vogliono crescere mettendosi al servizio del territorio. Saremo a disposizione di tutti i cittadini che vorranno prendere parte al nostro progetto per Ardea”, conclude la nota.