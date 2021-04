1886, ATTIVITA' MOTORIA IN ITALIA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

6 APRILE 2021 – ALLA RICERCA DELL’ARCA PERDUTA – Ecco che cerca, cerca tiro fuori ancora un asso dalla manica. Si tratta un libricino di Felice Valletti, sepolto tra le mie amate follie, i miei cinquantamila testimoni di carta, più o meno anziani, ma molto saggi, non a rischio di perdita della memoria. In questo caso MANUALE DI GINNASTICA PER LE SCUOLE E GLI EDUCANDATI FEMMIN ILI E PER GLI ASILI D’INFANZIA capita davvero a fagiolo. La Paravia lo presentò come una “operetta” con 200 figure nel testo, era il 1886 e si trattava della terza edizione. Vi garantisco che si tratta di un delirio d’informazioni lungo duecentoquaranta pagine, la esplicitazione di quello che fu il capolavoro di Francesco De Sanctis, Ministro della Pubblica Istruzione. Questo è anche un modo, per me oggi, di dimostrare come il Centro Studi di Documentazione e Ricerche di uno dei diciannove Enti Benemeriti del CONI possa contribuire significativamente alla causa, alla necessità di rendere la nostra intera comunità di essere consapevole dei bisogni della collettività nazionale e di come i meriti già conquistati sul campo e riconosciuti formalmente siano sa rinnovare nella quotidianità con obiettivi di lavoro condivisi. Dunque, oggi, aggiungo un’altra preziosa tessera al mosaico , inserendo Felice Valletti con la sua opera, che divulgava la ginnastica educativa anche negli asili d’infanzia già 145 anni fa.