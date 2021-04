A SCUOLA DI FAIR PLAY - L'Eco Del Litorale | Notizie online

(4 APRILE 2016)

CON “PLAYFAIR”, TUTTI A SCUOLA – Si “scopre” che le scritte criminogene di Locri sono opera degli alunni di scuola media, che i ragazzi prendono esempio dagli adulti e ne seguono anche le strade sbagliate. E’ la vecchia storia dei cattivi, ma anche, in alternativa e soprattutto, dei buoni maestri, perché si sa che è meglio prevenire, che reprimere. Sicuramente con questo intento, si sta organizzando una mega incursione nelle “primarie”, tra i bambini dai sei ai dieci anni in tutte le scuole italiane sul tema del fair play. Collaborano tra loro CONI, Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro/Politiche Sociali, con l’apporto del CNIFP (Comitato Fair Play). Il problema è che si arriva nella fase conclusiva del corrente anno scolastico e poi a giugno tutti a casa e in vacanza. A ottobre, quei bambini , che tra il corrente aprile e maggio avranno percepito un primo abbozzo di messaggio etico sul rispetto delle regole e lo stile di vita corretto, potrebbero non avere più la continuazione del “racconto”, perché le campagne hanno purtroppo un inizio, ma anche un termine, magari ravvicinato. La mia proposta, come presidente del CNIFP, al CONI e alle altre diciotto Associazioni Benemerite – che ne fanno parte – è che ci si assuma tutti insieme il compito di far divenire permanente questa virtuosa attività tra i nostri bambini e che divenga uno dei grandi progetti possibili di attività coesa, come avvenne per i Giochi della Gioventù sul finire degli anni Sessanta. Il “racconto americano per ragazzi” TOM PLAYFAIR ( I primi passi della vita) di P. Francis Finn S.J. arrivò dalle nostre parti nel 1911, più di un secolo fa, ma non ebbe lo stesso successo che aveva ottenuto negli USA. Nonostante che Francesco De Sanctis avesse aperto una via maestra con la sua Legge per la Ginnastica Educativa, fin dal 1878, l’Italia non era ancora pronta. Oggi quel piccolo capolavoro della narrativa andrebbe riscritto, attualizzato, diretto, dal vivo: amici delle “Benemerite”, facciamolo noi !