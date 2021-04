Via Flaminia: carambola tra 5 auto, bambina di 2 anni finisce in ospedale - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Carambola tra 5 auto su via Flaminia, bambina finisce in ospedale. E’ successo intorno alle 11.20 di oggi al km 31.200, nel territorio di Morlupo. Cinque auto sono rimaste coinvolte nel sinistro, per cause ancora da accertare. Sul posto, oltre il personale sanitario del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montelibretti e di Campagnano, che hanno estratto dalle lamiere una persona rimasta ferita e trasportata all’Ospedale Policlinico Gemelli. Una bambina di 2 anni, invece, che era a bordo dell’auto – una Nissan – con il nonno di 76 anni è stata elitrasportata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. E’ arrivata al nosocomio in codice rosso, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Tutti gli altri automobilisti coinvolti, fortunatamente, non corrono pericolo di vita e sono stati medicati e soccorso sul luogo dell’incidente.

Attualmente, il tratto sulla statale 3 ‘Flaminia’ all’altezza dell’incidente nei pressi di Morlupo è stato temporaneamente interdetto al traffico. Sul posto anche la Polizia Stradale e i Carabinieri di Morlupo.