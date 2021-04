UN PO' DI STORIA DELLO SPORT SOCIALE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

(2 APRILE 2015)

Francamente, ho fatto una profonda riflessione, prendendo spunto proprio da questo tsunami scatenato da Mennea, che confidenzialmente ci possiamo permettere di chiamare Pietro. Dunque, la storia di Pietro suggerisce all’Assessore allo sport e alla scuola di Roma Capitale di riciclare le scarpe di gomma degli sportivi per realizzare piste e pedane per l’atletica, che si chiameranno appunto “La pista di Pietro”. Io, a mia volta, sento l’esigenza di ampliare il quadro delle motivazioni e delle origini del fenomeno per rendermi e farvi rendere conto di quanto tutta questa storia, imperniata emblematicamente su di un ragazzo del sud, rappresenti l’essenza di una evoluzione del fenomeno sportivo sotto il profilo sociale, piuttosto che tecnico agonistico di livello, nell’arco di venti anni. Tutto questo come risultato finale e più in generale intermedio di una azione, che si è sviluppata a partire dal 1962, secondo la filosofia che ispirava Giacomo Brodolini, Antonio Ghirelli, Alfredo Berra, Probo Zamagni, Enrico Guabello, Mario Marino Guadalupi, Gianni Usvardi, Vittorio Martuscelli, Franco Ascani, colui che vi scrive, piuttosto che Giulio Onesti, Mario Saini, Primo Nebiolo e tanti altri, di cui cercherò di darvi notizie ed immagini. Diciamo che, anche inconsapevolmente, la fiction “Pietro Mennea, la Freccia del Sud”, destinata al grande pubblico televisivo conteso tra donne velate, segreti e storie infinite di famiglie di stilisti americane e spagnole, ha frantumato la dura crosta che aveva sedimentato e sepolto negli anni i valori fondamentali, su cui si è basata e ancora si dovrebbe basare la rinascita del nostro movimento sportivo, inteso come tessuto connettivo insostituibile, come lievito madre della crescita della società civile sul territorio, nelle famiglie, nella scuola, nell’associazionismo. Per questo, vi allego oggi la copertina di SPORT PER CULTURA, da me redatto nel 1992, in occasione del Trentennale dell’Associazione Italiana Cultura Sport, l’Associazione fondata nel 1962 da Giacomo Brodolini (Ministro del Lavoro morto di tumore nel 1969, quando Pietro diveniva appunto Campione Nazionale AICS a Salerno) l’intervento illuminante del Presidente Nazionale Onorario dell’AICS e del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, Antonio Ghirelli ( di cui ieri ricorreva l’anniversario della scomparsa) e infine, il ricordo proprio dei Campionati di Salerno 1969, con la presentazione di un altro grande protagonista della nostra storia e dello sviluppo dello sport nel Meridione, il magistrato Vittorio Martuscelli, quindi la premiazione di Mennea con i compagni di staffetta 4×100, Pallamolla, Damato e Martucci, da parte di Enrico Guabello (allora Presidente della Giunta Nazionale AICS) che ebbe in quel periodo un ruolo strategico nei rapporti tra il CONI e il Parlamento, quindi il Governo. In particolare Guabello ebbe un ruolo importante e s’intese con Giulio Onesti per l’ottenimento della Legge Fifty Fifty (primo firmatario Giacomo Brodolini) che stabiliva un più equilibrato criterio di ripartizione dei proventi del Totocalcio a favore del CONI e quindi con grande beneficio per lo sviluppo del sistema sport, a partire dai Giochi della Gioventù, che sarebbero decollati giusto nel 1969. Ma questa è un’altra storia, nella storia, che oggi ancora turbina grazie allo TSUNAMI PIETRO…