Pomezia, servizi comunali: attivo il nuovo sistema di prenotazione TuPassi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

E’ attivo da ieri il nuovo sistema di prenotazione appuntamenti per i servizi comunali di Pomezia. I cittadini che hanno bisogno di un appuntamento con gli uffici comunali dell’Anagrafe, Tributi, Urbanistica, Demanio, Ambiente, Sport e Passi carrabili potranno da oggi utilizzare il sistema Tupassi, che consente di prenotare:

– tramite il sito internet https://www.tupassi.it/login-prenotare-servizio-con-tupassi/

– scaricando la App TuPassi dal proprio smartphone

– con tessera sanitaria tramite totem posizionato presso l’Anagrafe di Pomezia (p.zza San benedetto da Norcia).

“Potenziamo il sistema integrato di prenotazioni al servizio dei cittadini – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà – Le restrizioni anti-Covid ci costringono a ricevere gli utenti solo su appuntamento per evitare assembramenti: grazie al sistema TuPassi si può prenotare da smartphone e pc ma anche, per chi non ha familiarità con la tecnologia digitale, tramite il totem disponibile all’Anagrafe: basta inserire la propria tessera sanitaria e il sistema emetterà la data per l’appuntamento”.

Si informa inoltre la cittadinanza che è attivo il nuovo centralino dell’ufficio Tributi al num:

06 83997842 nei giorni di martedi e giovedi dalle ore 8.45 alle ore 11.45 e dalle ore 15.15 alle ore 17.15. Inoltre dal 12 aprile 2021 sarà attivo anche il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.45 alle ore 11.45.