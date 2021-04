Via Candoni, accertamenti capillari all’interno del campo nomadi: sequestrati picconi e attrezzi da scasso - L'Eco Del Litorale | Notizie online

All’alba di ieri mattina, all’interno del campo nomadi di via Candoni, è scattato un controllo straordinario da parte delle pattuglie del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale , in collaborazione con il personale della Polizia di Stato, Distretto San Paolo. Oltre 400 le persone sottoposte ad accertamenti, la maggior parte di nazionalità romena: nei confronti di più di una ventina di soggetti, non censiti, sono state avviate ulteriori verifiche.

Controlli anche su 20 veicoli e sul materiale rivenuti

Controlli anche su 20 veicoli e sul materiale rinvenuto, come picconi, asce e attrezzi da scasso, che sono stati posti sotto sequestro.