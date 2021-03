Città metropolitana Roma, mobilità sostenibile. I percorsi casa-lavoro-scuola diventano "dolci" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La Città metropolitana di Roma in accordo con Roma Capitale sperimenterà un programma finanziato con 5 milioni di euro, finalizzato ad incentivare iniziative strutturali di mobilità sostenibile per favorire gli spostamenti casa – scuola – lavoro -casa – con mezzi ecologici, per ridurre l’uso delle automobili e ridurre l’inquinamento.

“Vogliamo potenziare una rete di ciclabili e percorsi pedonali con lavori di messa in sicurezza attraverso una sinergia tra l’Ente metropolitano, Roma Capitale e Roma Servizi – dichiara la Sindaca Virginia Raggi. Faremo di più; vogliamo incentivare la cultura della mobilità sostenibile, attraverso l’uso di navette condivise tra aziende, nodi di scambio, lo smart working, coworking e telelavoro, oltre al Mobility pass, buoni mobilità e, per i più giovani, la formazione in materia di mobility management e sicurezza stradale. Vogliamo che il rispetto dell’ambiente diventi , oltre che una pratica, uno stile di vita.”

“Con questo progetto – dichiara il Vice Sindaco della C.M. Teresa Zotta – partiranno i lavori per il nodo di scambio di “Colle Mattia” che ci consentirà di decongestionare il traffico veicolare della zona. Sarà realizzato un parcheggio di fronte alla stazione ferroviaria per evitare il parcheggio selvaggio delle vetture che si recano alla stazione e che ostruiscono le vie di accesso e di fuga; un intervento similare si realizzerà nel Comune di Roviano. Ci sono anche interventi destinate alle scuole, per garantire la sicurezza”