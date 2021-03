Ardea, Fratelli d'Italia: "Votata in consiglio la nostra mozione su Superbonus 110%" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Ieri in consiglio comunale è stata approvata una importante mozione, presentata dal nostro gruppo, e votata all’unanimità dei presenti ( lega, pd, m5s). Si tratta di una bella soddisfazione che riconosce il gran lavoro svolto da fdi per la nostra città. Nello specifico, l’atto riguarda un tema molto particolare: il superbonus al 110% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La legge di bilancio del 2021 ha esteso il 110% alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Per consentire di svolgere tutte queste pratiche burocratiche per poter ottenere il bonus, la legge di bilancio permette ai comuni di assumere personale per un anno, con oneri finanziati dallo stato, al fine di consentire ai comuni stessi di far fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi al superbonus in questione. Entrando poi nel merito della mozione, abbiamo impegnato il sindaco e la giunta affinché si disponga uno sportello apposito, all’interno dell’ufficio tecnico, per le attività collegate al superbonus, anche usufruendo delle agevolazioni previste dalla legge di bilancio 2021. Si chiede al contempo anche di creare uno sportello informativo, per dare tutte le delucidazioni e i chiarimenti necessari per supportare la cittadinanza su questa tematica. Infine, sempre nel provvedimento votato ieri, si chiede una maggiore collaborazione con ater, che è uno dei maggiori beneficiari del bonus, allo scopo di chiedere all’azienda territoriale per l’edilizia residenziale un intervento di riqualificazione del patrimonio edilizio nel nostro comune. Noi siamo decisamente contenti che il consiglio abbia apprezzato nel merito la nostra proposta. Il nostro gruppo ha sempre lavorato per il bene di Ardea, presentando misure che molto spesso non sono state tenute in considerazione dalla maggioranza. Anzi, se quest’amministrazione avesse da subito prestato maggiore attenzione alle nostre proposte, forse avrebbe ben compreso che le nostra priorità sono esclusivamente l’interesse della comunità di Ardea, il benessere delle persone e il miglioramento della qualità della vita. Noi, come sempre fatto, continueremo a fornire un contributo costruttivo, attraverso richieste e proposte per rispondere alle istanze dei nostri territori”. Così in una nota i consiglieri comunali di Ardea del gruppo Fratelli d’Italia .