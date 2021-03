Roma, domani il Bioparco riapre al pubblico - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Martedì 30 marzo il Bioparco riapre al pubblico per poi osservare la chiusura pasquale dal 3 al 5 aprile 2021.

L’acquisto del biglietto di ingresso si può effettuare on line (sito web bioparco.it) o presso le biglietterie. Per visitare il parco in sicurezza è obbligatorio per tutti – ad esclusione dei bimbi da zero a sei anni – indossare la mascherina.

All’interno del parco il pubblico troverà tutte le indicazioni utili per la visita, come rispettare la distanza di sicurezza, evitare ogni forma di assembramento e non toccare balaustre e vetrate.

In ottemperanza alle vigenti misure in materie di contenimento dei contagi da Covid-19, la presenza contemporanea all’interno del parco è limitata a un numero massimo di visitatori previsto nel rispetto degli spazi utili necessari a mantenere un adeguato distanziamento sociale.

In questo delicato periodo il Bioparco, come molte altre strutture zoologiche, è in gravi difficoltà a causa delle chiusure. Per chi fosse interessato a dare un supporto, è possibile compiere un piccolo gesto che significa tanto.

I link per donare sono: http://www.bioparco.it/sostieni-il-bioparco/ oppure adotta un animale: http://www.bioparco.it/adozioni/