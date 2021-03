Pontina chiusa in un tratto all’altezza di Pomezia a causa di maxi tamponamento. Quattro in tutto i mezzi coinvolti, di cui tre pesanti come riporta Astral. Per consentire le operazioni di rimozione un tratto della statale 148 è stato chiuso al traffico con uscita obbligatoria sulla complanare. E’ successo al km 27+800 all’altezza di Pomezia (poco prima del Parco 51) in direzione Roma. Traffico si registra nella zona. Nessuno è rimasto ferito.