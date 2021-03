Asl Roma 6, ecco la mappa delle sedi vaccinali - L'Eco Del Litorale | Notizie online

La campagna vaccinale anti-Covid continua nel Lazio. Da sabato 27 marzo la prenotazione on line per il vaccino è stata estesa anche alle età 68-69 anni (nati nel 1952-1953). La Asl Roma 6, sulla sua pagina Facebook, ha comunicato tutte le sedi vaccinali sul territorio a disposizione dei cittadini. Per informazioni LEGGI

VACCINO: DOVE FARLO NELLA ASL ROMA 6

Ospedale dei Castelli, via Nettunense km 11,5 – Ariccia: Pfizer

Ospedale di Frascati, via Tuscolana 2 – Frascati: Pfizer

Ospedale di Anzio-Nettuno, via Cupa dei Marmi snc – Anzio: Pfizer

Ospedale di Velletri, via Orti Ginnetti 7 – Velletri: Pfizer

Ospedale di Marino, viale XXIV Maggio Snc – Marino: AstraZeneca

Villa Albani, via Aldobrandini 32 – Anzio: AstraZeneca

Distretto di Pomezia, via dei Castelli Romani 2/P – Pomezia: AstraZeneca