Verde a Roma, la sindaca Raggi: "Cittadini contentissimi di vedere il parco di via del Calice così ben tenuto" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Durante un sopralluogo in un parco nel quartiere Statuario-Capannelle, ho conosciuto una coppia che vive a Roma da quasi cinquanta anni. In tutto questo tempo hanno visto il quartiere in cui abitano trasformarsi. La signora Aurora mi ha raccontato che quando negli anni ’70 andava a prendere il treno per raggiungere la scuola in cui insegnava, non vedeva tutti i palazzi che vede oggi, né il verde dei parchi così ben curato. Quando l’ho incontrata era insieme al marito, un ex ufficiale dell’aeronautica: mi hanno detto di essere contentissimi di vedere il parco di via del Calice così ben tenuto. Io ero lì per seguire la piantumazione di alcuni dei 2.500 alberi che metteremo a Roma quest’anno. Un bel momento che mi ha portato indietro nel tempo. Proprio qui davanti, infatti, hanno abitato i miei nonni: quando ero bambina andavo spesso a trovarli e passeggiavo per quelle vie.