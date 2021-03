La Formula E torna a Roma! Al via la terza edizione del E-Prix - L'Eco Del Litorale | Notizie online

È iniziato il countdown: il 10 e l’11 Aprile torna in Italia il Campionato Rome E-Prix, che farà di nuovo tappa nella Capitale. Dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia siamo pronti a ospitare in sicurezza quest’importante evento sportivo. Quest’anno, per la prima volta, il divertimento raddoppia: le monoposto elettriche si sfideranno in due giornate, il 10 e l’11 Aprile, nello spettacolare circuito dell’Eur.