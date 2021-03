SPORT, AMATE RADICI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

(27 MARZO 2020)“Del barbarico sangue in Maratona/Non colorò la destra/Quei che gli atleti ignudi e il campo eleo,/Che stupido mirò l’ardua palestra…” Scomodo Giacomo Leopardi per richiamare l’attenzione su Recanati, Senigallia, Ascoli, Pesaro, le Marche tutte, che dettero nobili origini al nostro sport, con il trapasso dal Rinascimento al Novecento di una fascinosa disciplina come il gioco del pallone con bracciale, molto popolare sino agli anni venti e poi soppiantata dal “pallone senza”, quello che si gioca con i piedi e la testa. Come sapete, quella che fu la patria del raffinato poeta, autore de L’Infinito, adesso è impegnata in una sfida durissima contro il contagio da COVID 19 e penso che il modo migliore per darle ruolo e vigore agonistico, sia quello di rimembrare la nobiltà delle sue radici, che mai hanno cessato di trarre linfa dal generoso humus della cultura popolare, da cui lo sport si origina. Carlo Didimi, il fuoriclasse coetaneo del Conte poeta, che a lui si ispirò per il quinto dei suoi Canti, nel 1821, influenzò non poco anche gli orientamenti di Giovanni Maria Mastai Ferretti, poi passato alla storia come Pio IX, l’ultimo Papa Re. Voglio ricordare che giusto tre anni fa si celebrava un evento nazionale di sintesi “centenaria” con il CONI e connotato da riflessioni di supporto ad un progetto di proposta sfumato poi negli Stati Generali e nelle successive contorsioni dall’esito al momento non definito. Da Recanati proveniva anche il contributo rilevante di un personaggio come Giacomo Brodolini, Ministro del Lavoro, Presidente fondatore dell’AICS nel 1962, allora Associazione Italiana Circoli Sportivi e con lui, da Pesaro, il maestro di noi tutti, dei “Senza Cena”, con Alfredo Berra e Argante Battaglia, il prof. Probo Zamagni, pioniere e promotore con la FISAM (Federazione Italiana Scienze Attività Motorie) della facoltà universitaria, prima delizia e poi croce, come finora è capitato per gli innovatori della ricerca e della prevenzione salute nell’Italico Stivale, cui vogliamo sperare il futuro riservi un diverso destino.