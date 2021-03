MENNEA E LA PASQUA DELL'ATLETA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

(27 MARZO 2015) Se la “PASQUA DELL’ATLETA” non fosse già stata inventata da Renato Tammaro con l’Atletica Riccardi, grande fucina per atleti e manifestazioni, dal 1946, comincerei a pensare ad un “uovo con sorpresa” da parte della RAI, destinatarie la FIDAL e l’atletica leggera italiana. Qualche cosa ci è stato anticipato anche questa notte dal salotto televisivo di Vespa, ma comunque il bello verrà domenica e lunedì, quando la ricca confezione disvelerà per intero il suo contenuto e quindi si potrà valutare appieno anche la sorpresa che, come il cioccolato, potrebbe essere di gusti diversi, magari amaro fondente, piuttosto che dolce al latte. Così colgo l’occasione per salutare Renato Tammaro ritratto con Mennea e Sara Simeoni, alla vigilia del Convegno di Elmas, sempre con Pietro, a Mosca 1980, quando condivise con lui la gioia olimpica…