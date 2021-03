Anzio, proseguono gli interventi di riqualificazione sul territorio comunale - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Ad Anzio, su indirizzo del Sindaco, Candido De Angelis, insieme alle bonifiche straordinarie nei quartieri cittadini, proseguono senza sosta anche gli interventi nei parchi e nelle aree verdi del territorio.

Sono state ultimate in queste ore le opere di riqualificazione, coordinate dall’Ufficio Ambiente dell’Ente, al Parco Simonetta Colaceci, al quartiere Falasche ed ai giardini pubblici di Anzio Colonia.

“E’ un periodo molto delicato per il personale della cooperativa del verde e per gli operatori ecologici che, in condizioni difficili, – evidenzia il Sindaco, Candido De Angelis – stanno espletando un servizio essenziale per il nostro territorio. A loro il mio ringraziamento per il grande impegno profuso, unitamente al nostro Ufficio Ambiente ed al Responsabile del servizio, Walter Dell’Accio, che sta ottimamente coordinando il servizio”.