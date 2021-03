Alitalia, Montino: "Importante convergenza di obiettivi con delegazione Pd nazionale e sindacati confederali" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“L’incontro di oggi tra la delegazione del Partito democratico nazionale, guidata dal vicesegretario Provenzano, e i sindacati confederali sul tema Alitalia è stato un momento molto importante, che ha messo luce e chiarito le reciproche posizioni, registrando una forte convergenza con gli obiettivi che tutti quanti vogliamo perseguire”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“L’obiettivo principale – spiega – è la riaffermazione che l’Italia non può abbandonare in modo assoluto il fatto di avere una propria compagnia di bandiera, come hanno tutti i Paesi europei. Ciò lo si raggiunge con l’unitarietà dell’azienda e con un’azienda che abbia le dimensioni giuste per affrontare la sfida dei mercati internazionali, sempre più complessi e di grandi dimensioni appunto”.

“Inoltre – aggiunge Montino – è necessario riaffermare che l’investimento previsto dal passato Governo di circa tre miliardi di euro per fare ripartire Alitalia ristrutturata non deve lasciare per strada in alcun modo nessun lavoratore diretto o dell’indotto di una grande compagnia aerea come Alitalia”.

“Le dichiarazioni del vicesegretario nazionale Provenzano – conclude – sono molto chiare e positive. Del resto, è quello che mi era stato confermato dal segretario Enrico Letta questa mattina con una lunga telefonata tra noi prima che mi recassi alla manifestazione dei lavoratori Alitalia. Adesso tocca a chi ha la responsabilità di Governo dare risposte chiare e immediate”.