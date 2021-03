“Sky Garden” e "Zoomarine", il Tar conferma le ordinanze di chiusura per mancato rispetto norme anti-Covid19 - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Tar Lazio ha definitivamente archiviato i ricorsi avanzati da Stark Italia (Sky Garden) e Zoomarine, le quali avevano impugnato l’ordinanza dell’Amministrazione comunale di chiusura per 5 giorni per mancato rispetto delle norme anti-Covid. Il Tar ha condiviso l’operato del Comune di Pomezia anche in merito al rilevamento delle attività correttamente svolte dalle autorità giudiziarie intervenute.

“Siamo felici che le osservazioni e gli atti da noi prodotti nei giudizi – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – sono stati condivisi dai giudici, confermando il buon operato del Comune. Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria abbiamo sempre lavorato per garantire la tutela della sicurezza pubblica, verificando e vigilando, insieme alle forze dell’ordine che ringrazio per il lavoro che stanno svolgendo dall’inizio della pandemia – prosegue il Primo Cittadino – sulla corretta applicazione delle normative anti-Covid da parte di tutte le strutture e i pubblici esercizi. Questioni di questo tipo non sarebbero dovute neanche nascere, proprio per rispetto della salute della collettività, che per l’Amministrazione rimane sempre al primo posto”.