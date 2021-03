Città Metropolitana di Roma, divieto di transito sulla corsia direzione Castel Gandolfo nei giorni di sabato e domenica e nei giorni di festività - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Il Dipartimento “Viabilità” della Città metropolitana di Roma ha ordinato il divieto di transito sulla corsia direzione Castel Gandolfo dal km. 1+750 (P.le dei Giochi Olimpici) al km. 0+000 (Incrocio con S.P. Maremmana III) della S.P.297 “DEL LAGO OLIMPICO” nei giorni di sabato e domenica e nei giorni di festività dell’anno con il seguente orario: dalle 14:00 alle 19:00 nei giorni di sabato e dalle 10:00 alle 20:00 nei giorni di domenica; Sono esclusi dalla presente ordinanza i mezzi di Emergenza, di Soccorso, delle Forze dell’Ordine e di Polizia, i quali possono percorrere il tratto di strada in oggetto in entrambe le direzioni. La presente ordinanza modifica e sostituisce l’ordinanza n. 23/2019 del 10/07/2019. Il richiedente Comune di Castel Gandolfo provvederà a propria cura e spese alla fornitura, posa in opera e manutenzione dell’apposita segnaletica verticale nonché alla sostituzione di quella eventualmente esistente ed in contrasto con la presente ordinanza.