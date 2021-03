Ardea, Neocliti (Fdi): "Dopo sgombero Castel Romano, sindaco si impegni per contrastare accampamenti abusivi nel territorio" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Abbiamo appreso che questa mattina è iniziato lo sgombero dell’area F del campo rom a Castel romano, distante pochi chilometri dal nostro comune. Si tratta sicuramente di una situazione delicata e complessa, che non deve prestarsi a sterili strumentalizzazioni e polemiche. Oggettivamente, è opportuno precisare che Ardea non ha la possibilità di ospitare queste persone, in quanto priva di strutture idonee a tale scopo. Per tali motivi si è presentata una mozione da discutere in consiglio comunale, dove impegniamo il sindaco Savarese a monitorare gli eventuali flussi di persone nel nostro territorio, derivati dallo sgombero in questione. In particolar modo, nell’ atto si chiede al primo cittadino di tenere alta l’attenzione, e di attivarsi presso gli enti competenti, in primis alla prefettura, affinché vengano trovate soluzioni idonee, propedeutiche all’integrazione sociale, al contrasto all’illegalità e a garanzia delle condizioni igienico-sanitarie. La giunta comunale, poi, deve mettere in campo una giusta programmazione e misure adeguate per evitare la possibile nascita di nuovi accampamenti abusivi, che rischierebbero di creare situazioni di degrado, che invece dobbiamo scongiurare in ogni modo” Lo dichiara in una nota Raffaella Neocliti consigliere comunale di Fratelli d’Italia.